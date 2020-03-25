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﻿勝在有方——知道必勝有望再贏

2020-03-25 列印
　　「知道必勝」上季新馬賽已展現PPG精英能力，暑期閹後插入三班，要適應一輪步速。季初首次戴眼罩跑谷草千二，彎位走外疊過早發力，本身頭兩段自造45秒93，於不利之內疊路段能氣走相對有利之「大師級」，屬出色季軍。果然隔一仗後頭兩段造45秒47，放得急也彈離「一拍即合」和「明駿之星」，以後駒翌戰能擊退今次同場之「美麗躍動」和「超能量」計，屬段速和對手水準出色之頭馬。勝後形勢欠佳跟跑，但上仗起步稍慢後被擠至尾列，竟能以全場最快末段衝近「閃耀榮光」，以後駒之前可氣走「綠色勇駿」計，即使路段較有利也算勁。今次改配韁繩較好之蔡明紹，排檔適中，大馬體力比近期拼得密之對手好，起步順利後跟於好位，有望再贏三班此程。

　　「綠色勇駿」上仗配雷神排大外檔，早段留至尾列，末段比「美麗躍動」快0.45秒，屬出色亞軍。今次排檔內移，可破例打疊入前兩名。

方駿暉
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