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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——疾風勁草相對抵博

2020-03-25 列印
　　第四場四班一六五○米。今場前領馬少，「多多」、「軍炮」，甚至「甲烷」與「綠色勁駒」，均因抽外檔而削弱機會。反而實力稍次，但勝在夠弗兼跑法主動的「安定繁盛」，賺到形勢便有機可乘。上次唔算賺，都跑贏際遇唔好及發揮有瑕疵的「普仁」與「多多」此等實力指標，今場換利敬國，抽埋二檔，條件夾，比上述數匹熱門值博！

　　第六場三班千二米。「疾風勁草」上仗初跑谷草即有驚喜表現，拍住「超能量」，以及再同場的「壽臣」同到，幾可肯定係谷草專家。今次同場兩匹熱門「舞士精神」與「壽臣」都有瑕疵，相對抵博。

子健
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