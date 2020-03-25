﻿重點出擊——陽明高高一雪前恥

第四場「陽明高高」今季在總場次139跑亞軍，該役頭馬「勤德兼備」之後再戰谷草連番取得好成績，同場更有「又係熊」再出大勝，「路路通」隔兩仗在田草千四爆出巨冷W，還有今季長勇的「紅麗舍」，左計右計都是強組亞軍，其後未能再添佳績，可能是幕後以部署爭取頭馬為目標，故一直按兵不動。



總場次139之後，「陽明高高」跑了兩場盲門田草千六，減分心意明顯，但也敗不脫節，尤其是總場次351，賽事步速前偏慢後偏快之下，末段時間僅較頭馬「天外天」稍慢，反映狀態應保持。上仗回師首本路程兼降落四班，敗在全程望空兼走不利三疊。巧合地，今仗重遇幾匹上仗467場次的對手，尤其是「甲烷」，上仗一直在「陽明高高」身後有遮擋，形勢相對較佳，今仗彼此經磅位及排檔調整，差距變得接近，但賠率卻差天共地，我博「陽明高高」可反先。



安西教練