﻿重點出擊——陽明高高一雪前恥

總場次139之後，「陽明高高」跑了兩場盲門田草千六，減分心意明顯，但也敗不脫節，尤其是總場次351，賽事步速前偏慢後偏快之下，末段時間僅較頭馬「天外天」稍慢，反映狀態應保持。上仗回師首本路程兼降落四班，敗在全程望空兼走不利三疊。巧合地，今仗重遇幾匹上仗467場次的對手，尤其是「甲烷」，上仗一直在「陽明高高」身後有遮擋，形勢相對較佳，今仗彼此經磅位及排檔調整，差距變得接近，但賠率卻差天共地，我博「陽明高高」可反先。
安西教練
大批留學生及外地返港人士回港避疫，有人卻無視強制家居檢疫令，戴檢疫手帶外出用餐、歎咖啡及逛超市等，遭市民發現，狠批他們無公德心，對公眾構成衛生風險，即時報警，違例者被送往隔離中心。政府透露，已向涉違反...
2020-03-25
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
美國總統特朗普周日透露，曾與國家主席習近平通電話，兩人討論新冠肺炎疫情，他稱對中國有點不滿，認為中國應及早通報疫情。北京外交部反駁指，早在一月已向世衞及美國通報新肺炎疫情，指特朗普批評中方的言論，是不...
2020-03-24
大埔新晉沿海屋苑逸瓏灣II，坐享優越地理位置，前臨吐露港，盡享無敵大海景。是次走訪向東單位，可享內園池景及吐露港海景，單位實用面積1080方呎，全屋附設雅致裝潢，家具選擇別出心裁，洋溢出溫馨感覺。 ...
2020-03-25
聯儲局宣佈無限量寬，投資者憧憬美國國會通過刺激經濟方案，美股三大指數全線高開。杜指早段曾升1573點，升幅達8.5%，收復兩萬點大關，報20165點；納指則升403點，報7264點；標普500指數升1...
2020-03-25
阿仙奴領隊阿迪達和車路士翼鋒赫臣奧杜爾等英超首批確診新冠肺炎人士相繼康復，準備恢復工作和練習。同樣染病的前意大利國腳馬甸尼透過社交平台報平安，預言一星期內會痊瘉。 阿迪達已經完成十四日隔離，周一表示身體已經完全康復，急不及待復工。他說：「確診後三至四日，身體開始好轉，開始恢復體力，病徵亦慢慢消退。現在我已完全康復，可以工作。」 車路士也在官網，公佈英超首位確診球員赫臣奧杜爾康復喜訊：「自三月十九日確診後，赫臣奧杜爾一直進行隔離和接受治療，現在已經恢復過來，並在家中努力訓練以保持狀態。」 馬甸尼網上報平安 馬甸尼亦在社交網絡上載片段向球迷報平安，預計可在一周內康復：「...
2020-03-25
全球限量1,948輛、香港配額聽聞只有11輛的全新保時捷911 Speedster最近正式在港交付，大家圖中見到是更加罕有、全港配額只有4輛的Heritage Design Package特別版，身價...
2020-03-25
疫情嚴重打擊娛樂圈，不少藝人大爆兩個月冇收入，去年底宣佈太太懷第二胎的陳國峰（Penny）亦不例外，面對主要收入截斷、佗Ｂ約8個月的陳太又臨盆在即，目前靠積蓄維生的他都大感憂心。上周一（16日），Pe...
2020-03-25
歐美疫情嚴重，估計早前有十八萬人包括留學生和在外港人趕回避疫。香港疫情時有起伏，但相對於歐美，較為穩定，回港者應安守本份，乖乖接受強制十四天家居隔離，以確保自己不會帶回病毒，但事與願違，連日有市民驚見多名戴上檢疫手帶的男女，大模廝樣上街吃喝消費，他們的自私行為，對公共衛生構成風險，必須受到法律制裁。 昨天至少發生十宗涉違反檢疫令的事件，他們即時被送入隔離中心，失去在家居隔離所享的相對自由，可說咎由自取。不少個案均由市民揭發，反映公眾的警覺性高，亦勇於舉報，值得一讚。 除了全民監察之外，酒店、賓館和屋苑的職員，亦要打醒十二分精神，因為有不少回港者租房或回家自我隔離，若有人隨意...
2020-03-25
「其利斷金」前仗初跑二千米試準長力後，上仗再跑同程強配潘頓，賽前不少人都頗有憧憬，想不到臨場竟然仍有逾七倍好分頭。不過更難以預料的還在後頭，就是此駒最後竟與同馬房的「榮冠大道」互燒，令頭三段造出較標準快逾八線的快步速，最終當然是兩敗俱傷。今次「其利斷金」回師谷草一六五○米，潘頓仍未放手，是否有信心交代復前失？ 第二場四班一六五○米。「其利斷金」前仗雖然在二千米放頭跑近，不排除可應付此程，但實際Towkay一族在港鮮有出品大長途馬，反而以千八米為上限的中距離馬居多，甚至「其利斷金」的全兄在紐西蘭也是贏千六米，所以筆者認為其最佳途程絕非二千米，前仗能跑得接近，可視為本身態勇，兼...
2020-03-25