順理成章——金鎗六十 是時候休息

剛周日有「金鎗六十」在打吡奪標的精彩鏡頭，直路上從大外欄如飛追上，衝線時追越大冷門「幸福掌聲」，過程實在扣人心弦。至此繼「佳龍駒」後，「金鎗六十」成為第二匹四歲三冠王，而相信季尾時候的馬王選舉，「金鎗六十」也大有機會榮膺今屆香港馬王。然而剛戰此駒回凱旋門時出現煩躁舉動，看來陣中確實消耗不少氣力，相信是時候讓牠休息，假如短期內未能恢復過來的話，出戰下個月舉行的女皇盃與否也宜慎重考慮。



近期頗多賽駒起步漏閘的鏡頭，像「美麗多多」剛戰亦是，雖然從巡邏影片所見，看來應是馬兒本身問題所致，但亦有人質疑當時閘廂後左右兩邊，均有助理人員在協助該駒出閘，巡邏影片是正面角度拍攝，是否有其他的舉動影響馬兒實在難以察看清楚，因此惹人生疑實在所難免。筆者記得多年前首席受薪董事在一個電視台節目訪問中，曾提及競賽小組同時有從後方拍攝閘廂的鏡頭，他們或許看得更多。既然如此，日後這類賽駒起步異常的事故，如能讓公眾看到不同角度的鏡頭，競賽小組最終的判決便更為人信服。



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