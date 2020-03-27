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馬場浮世繪——馬會另覓十磅仔周俊樂有機

2020-03-27 列印
  原定周日開始可在港上陣的見習生勞景晹已被撤銷牌照，令目前陣中暫無十磅見習騎師供練馬師及馬主起用。據悉馬會正考慮是否要再安排另一位見習生回港上陣，而目前眾多在海外受訓的見習生當中，以在南澳學藝的周俊樂成績最好，故此呼聲最高。

  周俊樂自去年八月起至今，在當地已贏出六十二場頭馬，其中十七場屬城市馬場勝仗，現居南澳騎師榜的第五位，並獲當地馬圈中人高度評價。

馬場浮世繪
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