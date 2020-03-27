馬場浮世繪——騎師病毒檢測每周減至四次

經一眾騎師日前向馬會反映，馬會接納意見。目前每星期的檢測次數會減至三至四次，包括每次賽事前一日的指定檢測。
馬場浮世繪
已故麗新集團創辦人林百欣的養子林建康，早前往英國探望就讀當地寄宿學校的兒子，其間感到不適，懷疑感染新冠肺炎，按英國當地規定，當局沒有安排他入院，要求他先家居隔離七日，其後林建康情況急速惡化，肺部功能轉...
2020-03-27
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
享譽國際的美籍印度裔名廚卡多茲（Floyd Cardoz，小圖）上周確診新冠肺炎，周三在新澤西州去世，終年五十九歲。 卡多茲擔任總廚的Hunger Inc. Hospitality發表聲明稱：「我們懷...
2020-03-27
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價成交個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀亮賢居低層F室，面積499方呎，兩房間隔，望市景，原叫價830萬，減價20萬，以810萬成交，呎價16232元，據...
2020-03-27
受到肺炎疫情衝擊，美國經濟活動陷停頓，首次申領失業救濟人數創有紀錄以來新高，達328.3萬人，屬有紀錄以來最多。G20發表聯合聲明，將在公共衞生和財政措施方面採取協同行動，正向全球經濟注入五萬億美元資...
2020-03-27
疫境中更見人情！一眾體壇明星為今次受新冠肺炎疫情影響的人士捐錢行善。費達拿、美斯、哥迪奧拿、C朗拿度及其經理人文迪斯，不約而同捐出一百萬善款，關懷自己的社區。 瑞士天王費達拿為協助自己國家的脆弱家庭抗疫，周三在社交平台公布將和妻子米爾卡捐出一百萬瑞士法郎（約七百九十六萬港元）。他強調︰「現在是充滿挑戰的時刻，沒有人置身事外。我們的貢獻只是開始，希望大家可以一起幫助更多有需要的家庭，共渡難關！」 費達拿：我們在一起 美斯亦向巴塞隆拿一家醫院，以及阿根廷的醫療機構捐出一百萬歐羅（約八百四十八萬港元）。曼城領隊哥迪奧拿同樣向巴塞一個基金會捐款一百萬歐羅，幫助醫院購買設備。...
2020-03-27
說到香港舊區情懷，很自然會想到唐樓建築與小店等環境氛圍，除此之外還有互相關懷那一份人情味。筆者早前來到剛進駐旺角豉油街的半路咖啡店，與老闆傾談，原來生於旺角的他對舊物情有獨鍾，希望藉咖啡店能凝聚這小社...
2020-03-27
今年10月踏入4字頭的熊黛林（Lynn），自從為百億富二代老公郭可頌誕下一對孖女後，便減少幕前工作做幸福人母，有傳一直想為郭家添丁的她，去年更由北角半山進駐東半山過億豪宅作準備，Lynn媽亦搬埋入去一...
2020-03-27
近日約有三萬名留學生回港避疫，如何安排他們自我隔離十四天，變成不少家庭的頭痛問題。家長為了全家人着想，必須採取措施，暫時與子女分開居住，一方面避免交叉感染的可能性，同時亦盡公民責任，合力遏止社區爆發疫情。 從海外返回的留學生，有隔離需要，以確保不把病毒帶回，但問題是香港家庭空間狹少，如何分隔子女，對不少家庭是個考驗。尤其家中有長者，他們是高危一族，必須給予最大的保護。若果家庭經濟能力有限，家長應向親友求助，是否可以暫時寄居，以騰出家居給子女作自我隔離。在抗疫關鍵時刻，港人要發揮互助精神，對親人的要求，應予最大的體諒和支持。 至於經濟條件較充裕的家庭，應考慮租住酒店房間，家長...
2020-03-27
田泰安的隔離期於明日屆滿，將可離開酒店返回沙田馬場宿舍，既毋須每天往醫院檢測，更可於周日刑滿復出，不必再獨用前屬女騎師室的隔離騎師室。他表示證實無感染新型冠狀病毒，個人鬆了口氣，而對於今戰座騎，他認為...
2020-03-27