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馬場浮世繪——騎師病毒檢測每周減至四次

2020-03-27 列印
  受疫情影響，馬會要求每位騎師由本星期起，晨課時要先到設於沙田馬場騎師過磅室旁的醫療室接受檢測，以防有人感染到新型冠狀痛毒。然而，由於不是每位騎師都每天到場操馬，再加上不是所有騎師都住在騎師宿舍，如果每天到場都要檢測一次會甚不便，加上從鼻孔抽取樣本的程序會惹起痛楚，不少騎師事後會痛得眼淚直流。

  經一眾騎師日前向馬會反映，馬會接納意見。目前每星期的檢測次數會減至三至四次，包括每次賽事前一日的指定檢測。

馬場浮世繪
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