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﻿馬場浮世繪——波健士適宜恢復出賽

2020-03-28 列印
  騎師波健士於剛星期三的跑馬地夜賽第二場，被「靚紫荊」拋下後未能繼續作賽。馬會首席醫療主任通知受薪董事小組，波健士現已無恙，適宜恢復策騎出賽。

馬場浮世繪
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