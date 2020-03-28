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﻿馬場浮世繪——高松宮四駒有惡鬥

2020-03-28 列印
  第五十屆高松宮紀念賽將於明午舉行，不過受新型冠狀病毒影響，將改為閉門作賽，成為日本賽馬史上首場無馬迷在場的一級賽。而香港賽馬會將於明日賽事進行期間轉播該賽。

  雖然今賽出馬滿額十八匹，但根據當地傳媒分析，焦點將集中在「倫敦塔」、「野田重擊」及「放聲歡呼」三駒身上，預計三駒賠率十分接近，都會在四倍之內。至於本來有意遠征澳洲，最終轉戰今賽的「魔族雅谷」，則被認為是今賽第四勢力。

馬場浮世繪
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