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﻿馬場浮世繪——烽煙四喜劍指女皇盃

2020-03-28 列印
  苗廄「烽煙四喜」因杜拜世界盃賽馬日取消而未能出戰高多芬一哩賽，所以前日已運返香港，昨晨由助手策騎在外圈踱步，旨在舒展筋骨。練馬師苗禮德表示，此駒現時在檢疫期間，將維持正常操練，由於賽期表上沒有適合其評分的泥地賽，所以「烽煙四喜」將報跑下月二十六日舉行的二千米國際一級賽女皇盃。

馬場浮世繪
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