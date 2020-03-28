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﻿馬友冠以勇況搭夠

2020-03-28 列印
　　上周三策騎「堅離地」贏馬的史卓豐，明午將策騎八駒出賽，其中時廄的「馬友冠」剛戰在田草千四米只落後「聚才」半個馬位跑第三，明日轉戰千六米，史卓豐表示：「『馬友冠』相當欠運，經常抽排大外檔起步，上場便因此而全程被逼走外疊，導致演出未能再進一步。今番再戰又是排十二檔，發揮上肯定受到影響，猶幸馬兒目前狀態夠勇，而且以上場走勢推斷，相信可以勝任中距離，希望今仗能走得接近。」

　　史卓豐接着提到，「維港奔流」最近兩場轉跑沙田後，分別取得一季一殿，演出較早前在谷戰更穩定。明日此駒繼續跑田草千四米，同場實力馬不算太多，再次發揮出本身水準，有機會走入前列一席。至於屆時會否採用上場入位時的前置跑法，則有待自己研究過賽事形勢，以及與練馬師韋達討論後，才有決定。

特約記者：文傑
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