﻿勝在有方——妙算達人縮程出冷

「妙算達人」上兩季頭兩仗均入前四名，休後威力不差。前季尾跑田草千二，段段快跟下以佳速彈離其後上至一班之「有理共想」，短途威力亦強。上季於四歲經典系列頭兩關可平磅氣走現評121分之「嘉應之星」，同屬成功自購馬。可能此兩役拼搏過劇，其後表現回落，但經一輪回氣後稍休復出，即可在千四米段段快跟下氣走當時甚銳之「精益求精」，屬出色亞軍。今季初於馬房較低沉時不斷轉程，敗不足據。十二月尾接受喉部手術以矯正喘鳴毛病後，操了三個月才出，正好佔以逸待勞之利，如能切入二疊跟好位，可憧憬憑較高級數和新鮮感縮程出冷。



「最合拍」季初首仗縮程到此，被頂在外疊仍可在強組入位，其後兩勝千四表現均甚勁。雖然上仗力拼下氣管多血，但休了兩個月才出，且重配曾合作三次入前兩名之潘頓，料可成功切入二疊，忠心PPG精英也可作正路熱門馬膽。「錶之智能」上仗除頭罩縮程即勝，來港後演出算準，三歲自購馬應未見盡。



方駿暉