  • 2020年3月29日 星期日
  • 20º
  • 91%
熱門： 新冠肺炎聚集獅子山隧道831事件港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——晴朗拍檔重開勝門

2020-03-29 列印
　　第一場「晴朗拍檔」自季初勝後，回升四班又退藏於密，連輸幾仗後又減夠分落班作賽。上仗本是後備身分，結果補出上陣，郭能全程外遊，走蝕位亦於末段收復不少失地，寓賽於操性質而言，有此表現已收貨了。今賽前小休三星期，並打王牌報名，戰意不用懷疑。今場如能交回季初勝時水準，對手必難抵擋，有力重開勝門。

　　第三場「行星夢」在三班跑了兩仗都未贏馬，或會有人懷疑其實力，但筆者始終堅信牠能在此班取勝。上仗的亞軍其實難度甚高，當日採用C+3跑道，此駒全程外疊望空，轉彎走三疊蝕位無數，最終仍可追回一席亞軍，絕對是水準之作。今次排六檔應好跑得多，定能順利贏馬而回。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd