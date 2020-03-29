  • 2020年3月29日 星期日
  • 20º
  • 91%
熱門： 新冠肺炎聚集獅子山隧道831事件港鐵

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——美麗標緻夠晒惡

2020-03-29 列印
　　第三場三班千二米。莫雷拉前仗騎「行星夢」跑同程，突然失去應有智慧，應搶而留，上次換利敬國即獲平反。今次回配莫雷拉，遇上一批實力較次的三班對手，計落絕對夠贏，今次亦無「場場精綵」這類不明物體，只要繼續採取合理跑法，交到上次水準就有權補中。

　　第八場三班千四米。「美麗標緻」上仗跑同程，賺檔，賺埋慢步速，都輸畀「高大威猛」及「利害了」，計賽績及水準確唔算強。不過套落今場，卻唔見得有幾多匹馬比上述兩駒強，結合前領馬唔多，本身排二檔，賺完再賺機會好大，唔叻鬥唔叻，擺到前唔蝕章，已經好夠惡。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd