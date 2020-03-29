﻿重點出擊——瀟灑王子一放到底

不管閣下是否完全認同所有見習生的陣上發揮，畢竟他們背負「見習」身分上陣，即是騎功未達大師傅級數，演出稍有失誤也情有可原。反而莫雷拉是國際頂級好手，但剛周三的演出令人失望，某些場次甚至連見習生也不如，其中「綠色勇駿」和「舞士精神」皆出閘笨拙，還有「狂舞派」直路塞車。按此趨勢，是否意味潘頓才是今季冠軍騎師終極人選？希望雷神的失誤只是偶一為之，大家宜加倍小心篩選。



回說今期推介馬，第四場七歲老馬「瀟灑王子」現評四十七分，與上季贏馬時相同，雖然今季大了一歲，但陣上所見並無明顯退化。巧合地，牠今季唯一上名正由陳嘉熙經手，其餘各戰配上大師傅，成績反而較差，由此可見馬兒的評分無甚優勢，必須借助見習生減磅以增加競爭力。



「瀟灑王子」現對比最近上名一役又再減去三分，且當時面對如日方中的「高大威猛」及「爆騷」。由於今場甚少前置型馬，預料此駒可順利搶出，有望憑藉減磅優勢一放到底。



安西教練