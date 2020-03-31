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﻿馬場浮世繪——會員虛報防疫資料馬會將處分

2020-03-31 列印
　　自從三月中開始，所有於賽事及任何馬會活動舉行前的十四天內，任何曾經前往外地的人士都不獲准到場，另外馬主及傳媒工作者等即使可以出席，也須填寫健康申報表，以闡明本身是遵守到馬會有關規定。

　　但馬會可能認為該健康申報表並無阻嚇作用，由剛周日的沙田賽事起，馬會在申報表上加以紅字提醒所有填表人士，任何馬會會員如故意提供虛假或誤導性資料，均屬嚴重違反馬會會規，將可能會被紀律處分，馬會同時表明，會員亦須為其同行來賓的行為負責，如有虛報資料，不論有意無意，均有可能受處分。

馬場浮世繪
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