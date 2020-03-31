﻿雷神再踏大道振雄風

莫雷拉於周日田戰贏得五場頭馬，令其個人在港勝仗累積至九百場，並已重奪騎師榜的一哥位置，可謂盡吐上周三在谷中交白卷的烏氣。明晚移帥沙田泥地夜賽，以雷神季內在泥賽的勝出率及上名率分別高達26%和58%，屬同儕之冠，當然是騎師中的焦點人物。昨晨莫雷拉收操後揚言要乘勝追擊，望能進一步鞏固領先優勢，座騎中他對「大道至正」和「喜勁驥」的機會最感樂觀。



「大道至正」上仗在莫雷拉胯下勝出在港首捷，相隔六周續攻泥地千八米，雷神認為有望再贏︰「『大道至正』上仗起步遲緩，直路更一度無位，但牠實在有鬥心兼狀態好，贏馬的表現認真出色。復課後牠操練正常，早前試泥閘更輕易勝出，周三晚只多負兩磅不成連捷障礙。」



「喜勁驥」近期轉戰泥地千二米得一冠兩亞，莫雷拉分析︰「『喜勁驥』年僅四歲有進步，既已找對出路，表現會愈來愈好，上仗牠不敵班底較高的『好運』，未足為辱，今次續負輕磅有望補中。」



特約記者：文傑