﻿輝灑自如——同心協力渡過難關

前幾天看到一篇文章，提防香港市民會出現「抗疫疲勞」而鬆懈下來。為經過長時間的作戰，難免會產生倦怠感，而且會出現僥倖心理，主觀認為不會輪到自己，而這正是最危險的一個情況。的確，連月來排口罩、撲消毒用品、搶廁紙及米，已佔據很多香港市民日常生活的時間，加上市道不好，不裁員也至少減薪，累積的壓力已演化成負面情緒，得不到適當的宣洩，恐怕會惹來嚴重的後遺症。



我輩馬圈傳媒從業員，近來也充斥着不安，看着世界各地的賽馬活動相繼停火，難保有朝一日會輪到香港。尤其這個圈內有絕大部份人是手停口停，說沒有壓力當然是假。而大家唯一可做的，就是確保場內的防疫程序得以順利進行，遵從馬會指引，像某報章的前線工作人員，便因為報社所在大廈出現確診個案，而需要禁足馬場十四天，我相信只要同心協力做到最好，總可渡過這次難關的。



朱鎮輝