賽日數據——雷神大摩合作旺場

對上一次全泥夜宴在二月十九日舉行，當日本欄向讀者提供多項重要數據，合共介紹了六匹馬，結果取得三冠一亞一季一殿，全部跑入前四名，證明用數據揀馬行得通！



希望今日能再接再厲，繼續幫助大家馬場搵銀。先說焦點練馬師，鄭俊偉定當不可不提，因為此倉今次兵分五路，其中四駒屬於路程專家，分別是第一場「君悅灣」、第三場「向前看」、第六場「公証福將」和第七場「大道至正」，牠們跑今戰路程都各有根捷，其中「大道至正」更是新近贏馬，狀態最有保證，難得雷神願意再執韁繩，反映馬兒必有可取之處，一W三P照計實食無黐牙。



另外旺門組合方面，雷神與大摩今季合作共取得五冠三亞兩季，單計勝出率高達31%，即是平均每三次就有一場頭馬，誠是投注人最佳扶手棍。今晚二人貴精不貴多，憑第六場「軍力勁」和第八場「二郎」再度攜手，其中「二郎」跑泥地一哩從未甩三甲，實屬必然馬膽。



文傑評語



莫雷拉和大摩合作上名率高，「二郎」過往跑泥地中距離全數入三甲，如今再跑同程，三甲一席甚穩。對手首推早前曾擊敗牠的「逍遙自在」，另外近期試閘走勢良好的「黃金甲」和近況良好的「蒙古王」，均有機會加入戰圈。



亨利評語



鄭俊偉暫時只得九場頭馬，距離畢業目標尚遠，而今季賽期僅剩下三個半月，實在有必要加把勁追落後。今晚鄭廄出五駒，大部分都質態兼備，當中「公証福將」及「大道至正」都起用洋將，配搭最有誠意，應是搏殺主力。



馬場脈搏