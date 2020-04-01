﻿頭號目標——歡樂一生四班超級

以近期的泥地賽已回復利前置計，若再受天雨影響，估計不利外疊後追的偏差將變本加厲，所以選馬宜側重前領型馬和一些排內檔的前置型馬。



第四場四班一二○○米泥地。此場具放頭速度的馬，只有「怪獸都市」和「百里名駒」，但前駒速度其實只比此程的前置型馬稍快，而後駒則是靠賺偏差才贏過一場五班賽，都不算可靠，所以寧博今季證明不多的降班馬「歡樂一生」。



無疑「歡樂一生」只在260場次突如其來地回復速度，而且亦有賴排二檔之助，不過在步速超快之下沿途跟前，最終只以個多身位負於接戰再贏的「好好學習」，配希威森仍有此戰鬥力，可視為退化不多之兆。經兩仗除眼罩跑中距離減分後，今小休復出在四班回師最合發揮的泥地千二米，又回配最後一場頭馬的功臣黃皓楠，只要早段能交回在260場次的速度，縱使埋不到欄，仍有望憑級數搭夠。



此外，列陣第六場三班千二米泥地的「夢幻人生」，此程往績不需多介紹，唯一疑慮是三匹有速度的主要對手「閃電精靈」、「軍力勁」及「南莊之歌」都排在其內側檔位，擔心牠會沿途被頂在外疊。不過筆者有另一觀點，就是「閃電精靈」和「軍力勁」都是出自478場次，而該組除了「超能力」之外便別無好手，所以此兩駒可以輕鬆慢放，而最終其實也只是擊敗了一批無競爭力的馬。反觀「夢幻人生」季內四戰此程得三亞，上名時的對手是「錶之銳」、「鞍歌」等強手，唯一落敗之役也只因直路走了內欄不利場地，賽績遠比今仗幾匹對手有說服力，如臨場有五六倍，值得贏位兼投。



仲達