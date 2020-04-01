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﻿翠絲過兩關——紅麗舍千八最好

2020-04-01 列印
　　第一場「君悅灣」雖已九歲，然而上季仍能在四班泥賽取得一冠五亞佳績，今次初落五班絕不能睇少。此駒自季初兩戰泥地敗陣後，鄭俊偉便安排牠連跑八仗谷草減分，如今落班即回師強項，可視為出擊訊號，加上牠曾贏濕慢泥，不用擔心擔心場地狀況，絕對要捧。

　　第七場「紅麗舍」前仗跑泥地千八取得亞軍，已證明腳法合適。上仗改爭一哩強配潘頓，反而名次倒退，皆因牠現時性能變得均速，要跑千八米或以上路程才能盡展所長。今次回師千八米，應是時候見真章了。

珊翠絲
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