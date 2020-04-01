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﻿健談馬事——逍遙自在放心捧場

2020-04-01 列印
　　第四場四班泥地千二米。「喜勁驥」已確認泥地能力遠比草地強，上仗抽不利外檔起步，導致早段用力過多，而且又楔唔到二疊，不過竟然可以頂到尾，僅輸畀賺形勢的「好運」，此役表現實在唔錯，比起早前又再進一步。今次「喜勁驥」有幸抽二檔，縱使可能會被內側的「怪獸都市」頂在二疊，但照計唔會太傷，誠是全晚最穩陣熱門。

　　第八場二班泥地一六五○米。「逍遙自在」對上四仗曾角逐同程，當時能夠鬥贏「烽煙四喜」及「二郎」，表現絕不簡單，再次證明本身級數優越，身處二班跑泥地中距離，根本時刻具備惡氣。其後跑草地三連敗，用力唔多，上賽後休息廿多天，今次復爭強項，既唔使驚有對手鬥搶，亦唔怕形勢被動，相比起同場其他所謂路程專家，此駒更加令人放心。

子健
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