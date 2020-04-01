﻿重點出擊——請跟我來轉場泥料

第七場「請跟我來」在港所得的三贏三位皆跑田草千四，今季初能擊退其後贏馬的「順意寶」及「飈驥」，而在總場次443更在蝕步速與走外疊之劣勢下追近其後能贏馬及入位的「行雲流水」及「高明駿爵」，該賽頭馬「翡翠精選」再出又能順利再捷，伸算「請跟我來」亦屬佳品。



「請跟我來」現評分已回落至季初贏馬水平，倘回師田草千四的話，很大機會可重開勝門。然而，今次幕後安排這匹勇馬轉戰泥地，怎計都不似求熱身。



翻查「請跟我來」近三次試閘紀錄，除了最近一次是刻意跟跑之外，其餘兩課皆在末段考驗後勁。最吸引的是，牠這兩課大閘能在不同的泥地狀況之下追近，其中一課更在濕慢地沿內疊穿插而上，不排除其泥地性能更勝草地！若今仗因初跑泥地而換來分頭，絕對值得一試。



安西教練