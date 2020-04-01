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﻿勝在有方——君悅灣助鄭廄護級

2020-04-01 列印
　　「君悅灣」上季尾八歲時能在四班泥地千二打疊三仗入前兩名，跟「勁得手」互有勝負而兩度包Q，蹄下敗將「星日名駒」之前能在四班狂勝，另有蹄下敗將「怪獸都市」和「常山耆寶」早前分別取勝，當時仍交出四班中上級水準。今季初在此程跟跑後，一直轉跑其他路程，其中200場次谷草千二米能在強組跟其後贏馬之「善傳千里」和「肥仔」跑近，水準甚高，戰鬥力退化不多。其後連場跟跑，旨在減分而已。如今首次跑五班賽，即重戴上季尾跑得好之眼罩，隔四星期才出，有心為馬房搶分護級。

　　「十分酷」質佳體弱，前季於不利追的場地能衝過閹後初起之「蟲草之星」，實力非此班馬可比。今次隔三個半月復出，同父馬擅跑此場地，冷也可博W。

方駿暉
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