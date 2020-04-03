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﻿馬場浮世繪——隨馬赴穗員工過關須檢測

2020-04-03 列印
  剛過去的周三早上，有五輛運馬車如常從沙田出發，載有四十一匹現役馬前往廣州從化馬場，但當經過深圳灣口岸時，內地海關人員以防疫為由，只准運馬車的司機可獲放行，其餘八位隨行的工作人員卻不獲放行過關，指入境者須接受隨離。結果事件擾攘了一段長時間至下午五時過後，當所有運馬工作人員都接受了核酸檢測並呈陰性，證明健康無恙之後，運馬車的一行人才可繼續行程往從化馬場，遲至至晚上九時半才抵達，較正常情況接近多花了十二小時。事後，兩地有關部門和馬會開會研究，最終達成共識，日後所有運馬員工入境時都要經檢測及格，才可入境。

馬場浮世繪
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