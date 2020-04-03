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﻿馬場浮世繪——日本閉門作賽期延長至月中

2020-04-03 列印
  日本中央競馬會日前宣布將閉門作賽期延長至本月十九日，因此香港周日受注的大阪盃，以及將於本月十九日直播的日本二千堅尼，均不會有馬主及馬迷在場。至於今屆大阪盃中，最受注目的參戰馬為去年日本打吡亞軍「野田賢君」、去年秋華賞冠軍「創世駒」，以及應屆香港瓶亞軍「旺紫丁」。

馬場浮世繪
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