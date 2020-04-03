﻿張氏理論——疫情下繼續跑馬

香港馬會以閉門作賽了近兩個月，由最初只限馬主，收緊到出賽馬馬主才可帶賓客，然後收緊到只許馬主夫婦，到了疫情好轉，立即放寬到馬主都可訂座出席，但這只維持了三兩次賽日。上月尾疫情告急，原本每星期開放三兩天的投注站要再度關門，且回復到只准出賽馬馬主入場，到政府立法後，更於上星期日連出賽馬主都不可入場督師了。



幸好經一番努力，本月初三次賽日，又准許出賽馬主入場，現時只限四人一枱，且只可馬主獨自一人到沙圈，因為連同騎師，練馬師及副練剛好四人。



沙田馬場馬匹亮相圈（俗稱沙圈）寬敞，要有一米半距離問題不大，於上星期日所見，早已依馬號劃定範圍，但快活谷馬場不同，沙圈內一向不准入內，只是騎師上馬時有工作人員入內，外圈地方不大，如何處理，要到下星期三才知曉。



由於星期日根本無馬主入場，出現香港賽馬史上第一次無拖頭馬拍照，就算回復馬主可到場，短期內仍不會安排影頭馬相，這安排的好處是可以較快覆磅完畢而派彩。



張福元