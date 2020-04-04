快樂實在磅利檔佳

上周三晚連中三元的騎師田泰安，明日將騎足十場，其中「快樂實在」轉苗廄初出，賽前由他策騎快跳及試閘，田泰安表示：「今場對手中不乏此程好手及質新未見底分子，不過『快樂實在』近期操練充足，而且晨課及試大閘走勢甚佳，狀態及進度相當理想。今場此駒將負輕磅及排好檔出賽，倘若屆時早段有馬扯快步速，將更有利其後上，有望殺入戰圈，跟對手力拼。」



此外，「紅衣醒神」上場回配田泰安，即以半馬位不敵「旺蝦王」跑第三，今日此駒將出戰二級賽短途錦標，田泰安表示：「『紅衣醒神』今季已經七歲且曾有傷患，所以上場演出已算出色。早前我策牠試泥閘，走勢輕鬆且能以首名過終點，可見勇態保持。我有信心此駒今次可再次走入三甲，甚至能反先對手贏馬也不會意外。」



最後田泰安認為「富高八斗」在晨課的走勢不俗，上場久休復出已收熱身之效，其狀態逐漸重回正軌，明日將能以更佳狀態出戰曾上名路程，可望走得更接近。



特約記者：文傑