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馬場浮世繪——新見習生人選未有定案

2020-04-04 列印
馬場浮世繪——新見習生人選未有定案
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　　早前勞景暘被馬會撤銷見習騎師牌照，之後會否另覓人選接任其空缺，馬會尚未有公布。不過，其實目前在海外受訓的見習學員人數不多，暫時只有周俊樂具有資格在港出賽。

  周俊樂（右圖）今季在南澳贏出六十二場頭馬，當中十七場是來自城市馬場，目前他於當地騎師龍虎榜排在第六位。可是周俊樂在去年三月才開始策騎出賽，資歷較淺，馬會需要仔細考慮後，才可作出決定。

　　至於之前曾有報章作出報道，誤以為去年三月在南澳出賽後，取得不俗成績回港的見習學員是劉泓。其實劉泓早已回港，不過卻未有出任見習騎師，他在馬會安排之下出任騎馬人，目前於韋達馬房工作。

馬場浮世繪
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