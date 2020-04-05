﻿勝在有方——美麗日子欺弱旅出冷

「美麗日子」在田草只六次不上名，卻得一冠六亞四季，已屬忠心鐵馬。今季初於田草千四在不利之內疊放得急，仍能跟其後能勝之「蟲草之星」和「全民佳知」跑近，屬出色殿軍。翌戰增程跑千六，頭三段自造1分9秒84超快步速，仍能跟超級馬「幸福笑容」串Q，所以翌戰排大外檔也能氣走早前稍休贏馬之「天外天」，一再展現三班中上級能力。其後轉到谷草大敗，賽後發覺原來氣管多血，敗不足據。休後常見好之馬，今次隔四個月才出，新鮮感下必能提升角逐興趣，級數遠高於最近贏此程之「傳奇」，只要成功切入二疊前置，可欺凌較弱對手而出半冷。



「星運明爵」季初跑田草千四於強組取得季軍，225場次轉到谷草千八放得急也可跟其後贏二班之「龍鼓飛揚」單打獨鬥，經一輪回氣後，抽得勝出率最高之一檔，賺形勢後有冷望。「快樂實在」季初可氣走其後勝三班之「水箭龜」，翌戰蝕盡形勢也可在此程得殿軍，三班必夠。轉馬房稍休復出，初戴眼罩排好檔，力足重現。



方駿暉