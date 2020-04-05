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﻿翠絲過兩關——友誼之星明刀明槍

2020-04-05 列印
　　第六場「友誼之星」今次的部署明刀明槍，早前在四班勝出田草千六，加分升上三班後，即連續四次轉跑谷草，當減夠分可重返四班，便立刻回師勝途，幕後心意路人皆見。蔡明紹與此駒是舊相好，上季這對人馬曾建功，而馬兒一再證明無懼負重，今仗孭一三三磅，贏面依然極高。

　　第十場「廣陵王」前次塞車敗得冤枉，上回改配巴度，大家都預期演出應回復正常，可惜該役見巴度太過老定，一心以為馬兒超級，便全程在三四疊推進，三歲馬負頂磅兼走蝕位，自然難以應付，結果末段追勢不如以往，就此鎩羽而歸。經過這次教訓後，今回改由莫雷拉操刀，發揮應會理性得多。以此駒的能力，在三班絕對留不住，今場必能贏馬而回。

珊翠絲
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