﻿翠絲過兩關——友誼之星明刀明槍

第一場四班一○○○米。「八卦」前仗在沙田千二新勝，故上仗強配潘頓當然是熱門之一，最終雖然失三甲，但也不過負個多身位，奇怪今番轉戰一千米，隔晚竟成為逾二十倍的冷門。 推敲原因，有可能是上仗強配都落敗，今番大潘變細潘，自然換來好賠率；亦有可能是數據不佳，事關此駒歷來一冠三亞都是跑千二，反之跑一千米則是一戰落敗。 但站在筆者角度，「八卦」上仗雖然是敗，但在步速不算慢之下兩駒拍實鬥放，直路上又走了中內疊較不利跑線，最終負個多身位絕不為過；況且前仗取勝時的二至四名馬，畢竟再出都連番上名，不相信加了五分便無以為繼。至於一千米是否合跑方面，季內在同程落敗一仗，只因早段不夠快而要稍留取遮擋...

2020-04-05