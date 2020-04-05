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﻿健談馬事——廣陵王見真章

2020-04-05 列印
　　第一場四班一千米。「二話不說」與「十二馬」再次同場，上次於454場次分別跑一、三名，夾在中間得第二的「精算八方」，最近已補中，賽事水準得到證明。今仗「十二馬」由受讓「二話不說」一磅，擴闊至八磅，關鍵是「十二馬」的進幅超乎預期，今日再落場，抽十三檔又好跑，賠率有差距，相對值博。

　　第十場三班千四米。筆者在三月二十二日介紹「正本開心」，當時強調三月一日的下半場，跑道出現極端不利外疊後追的偏差，既然「正本開心」再出能夠跑第二，證明判斷無錯，該場倒灶的「廣陵王」，韋達等到今日才安排復出，又跑B+2欄，除非臨場又出現三月一日的不利狀況，若無的話，應可見真章。

子健
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