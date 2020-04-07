﻿馬場浮世繪——利敬國突然無牌六駒易配

知情人士指，事件肇因是有人於日前晚間在其馬會宿舍內喝醉了酒，繼而與女友爭執兼講手，既驚動到馬會保安且鬧上警署，馬會遂有相關行動。
來自南非的利敬國由上季開始長駐香港上陣，首季贏三十一場頭馬，火速站穩陣腳，今季成績更上層樓已贏三十七場勝仗，本來居於騎師榜上的第五位。
由於利敬國已經無牌，明夜谷戰其座騎全須換人，分別是第一場「白鷺盛世」易配波健士、第二場「快閃的」易配梁家俊、第四場「旅遊拿督」易配潘明輝、第五場「競駿天驕」易配潘頓，以及第六場「辣臣」與第八場「年年旺」易配史卓豐。
馬場浮世繪
滙豐控股﹙0005﹚應英國監管部門呼籲，宣佈取消派發去年的第四次股息，並於今年底前暫停派息，此舉令不少小股東心碎，有小股東組成大聯盟，誓要追究到底，除要求滙豐以股代息之外，亦研究採取法律行動。有小股東...
2020-04-07
內地維權律師王全璋（圖）昨日刑滿出獄，由於疫情期間王全璋出獄後需要至戶籍登記地濟南，接受十四天的隔離。而太太李文足昨日在社交網站帖文指，他目前身處山東濟南的住所。她質疑當局的隔離措施是「變相軟禁」的藉...
2020-04-06
美國總統特朗普直接敦促國民服食用來治療瘧疾的藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）對付新冠肺炎病毒，引起各方爭議。特朗普周六更揚言，他可能會親自試食這種藥，並鼓勵其他人在醫生批准下照做。 「羥氯奎寧」能否預防新冠肺炎，目前仍在研究及試驗當中，未有結果，但特朗普已急不及待推介及對這種藥感到樂觀。他表示：「我可能會服食。我要問一問醫生，但我可能會服食。」 歐盟委員會日前表示，至今未能證明「羥氯奎寧」能有效對抗新冠肺炎。美國食物及藥物管理局早前則批准醫生，緊急使用這種藥物替已入院的新冠肺炎病人治療。 特朗普沒有解釋為何自己身體健康，仍要去服藥。他又指，聯邦政府現...
2020-04-06
九龍塘又一村花園環境清幽寧靜，位置方便，一向吸引不少實力買家入市。以下介紹的3房套放盤，實用面積1533方呎，優勢之一是向東南，單位以木系及白色為主，加上採光度高，整體感覺柔和舒適。 由太古發...
2020-04-07
市場憧憬疫情緩和，帶動美股三大指數升逾5%，杜指更升逾千點。杜指早段報22234點，升1182點；標普500指數報2626點，升137點；納指報7778點，升404點。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
2020-04-07
新冠肺炎肆虐令各地聯賽暫停，各隊收入都受到嚴重打擊，英超球會更因英格蘭球員公會從中作梗未能與球員傾妥減薪，利物浦日前遂向基層員工開刀而捱轟。未知是否見到宿敵的尷尬處境，曼城周日宣佈不會在疫情期間減非比賽員工薪酬，據報同市的曼聯也向九百名職員保證會由球會支付全薪，立即得到稱讚。 為應付疫情帶來的經濟負擔，英國政府推出工作保留計劃，參與計劃的企業會將員工列作臨時失業狀態，政府就會負擔員工原本人工的八成，餘下兩成可由企業自行承擔。 不過，曼城周日發聲明表示不會參與計劃：「球會高層已達成共識，不會利用英國政府的援助。我們在疫情期間決心保護員工，保障他們不會失去工作。」 不參...
2020-04-07
澳洲雪梨（Sydney）是國際美食大都會，肉類、海鮮出色之餘，甜點同樣備受熱捧，其中由Black Star Pastry炮製的西瓜蛋糕，便被譽為世上最常在Instagram出現的蛋糕及雪梨必吃甜點之一...
2020-04-07
新冠肺炎全球大流行好易中招，香港土生土長嘅印籍藝人喬寶寶喺3月26日已順利返抵蘇格蘭「交人」，但坐完長途機後翌日出現喉嚨痛病徵，仲有幾聲咳，寶寶坦言都幾驚，覺得好攰，無神無氣攤喺牀嘅寶寶表示：「好彩飲...
2020-04-07
為了抵抗新冠肺炎疫情而緊急實施的多項新法例，生效日期將於本周末或下周屆滿。近日公眾和受影響的業界開始討論應否延長或停止，港府必須依據醫學專家的專業意見，作出穩妥決定，並預早向業界作出提示，減少爭議再起，並讓各界合力打勝這一場疫戰。 限制最多四人在公眾地方社交聚集的法例有效期十四天，將於本周六到期；而限制食肆運作，以及關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及派對房間的法例，亦會在本周六有效期滿。至於關閉卡拉OK活動、麻將天九耍樂處所夜店或夜總會，以及規管美容院、會所及按摩院營業限制，將於下周三到期。另外關閉酒吧、酒館、吧枱範圍及主要售酒會所則會在下周五完結。 ...
2020-04-07
馬會牌照委員會昨午突然宣布，即時撤銷利敬國的騎師牌照，並指事件是涉及利敬國的個人行為，跟策騎表現及誠信無關，事件令不少馬圈中人大感詫異。亦因如此，昨晨仍有到場操馬的利敬國，其在香港的策騎事業暫告段落，日後是否有機會重臨是未知之數。 知情人士指，事件肇因是有人於日前晚間在其馬會宿舍內喝醉了酒，繼而與女友爭執兼講手，既驚動到馬會保安且鬧上警署，馬會遂有相關行動。 來自南非的利敬國由上季開始長駐香港上陣，首季贏三十一場頭馬，火速站穩陣腳，今季成績更上層樓已贏三十七場勝仗，本來居於騎師榜上的第五位。 由於利敬國已經無牌，明夜谷戰其座騎全須換人，分別是第一場「白鷺盛世」易配波健士、第...
2020-04-07