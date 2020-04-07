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﻿馬場浮世繪——周俊樂獲准將返港見習

2020-04-07 列印
　　牌照委員會昨午同意向周俊樂發給見習騎師牌照至今季煞科，生效日期待定，惟周俊樂必須通過健康檢查方可上陣，而且未獲馬會批准前，他暫不可在谷戰披甲。周俊樂短期內會從澳洲返港，預期經強制隔離後可開始出賽。

　　周俊樂現年二十歲，於去年一月起獲馬會安排到澳洲南澳洲省阿德萊德受訓，一直跟隨前領練馬師麥理昂（Leon Macdonald）學藝。他於去年三月二十日首次出賽，至今在當地上陣五百四十四次，贏得七十七場頭馬，暫在南澳洲騎師榜居第五位，其最低出賽造磅為一百一十磅。

馬場浮世繪
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