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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——泰益善條件齊備

2020-04-08 列印
　　「泰益善」上季四歲轉到谷草一哩能跟當時甚銳之「陽明高高」和「活力勇士」跑近而得季軍，已做出高難度動作。翌戰雖賺偏慢步速，但能氣走路程專家「精算齊同」、「狂舞派」和「萬利高」，後兩駒其後一再在三班跑得好，原來水準甚高。之後表現更勁，抽大外檔早段被逼留得較後，仍能追近其後加添一冠四亞之「活力勇士」，確認此程威力值四班頂，屬較遲熟之路程專家。早前缺陣逾九個月後於短途追近，剛戰在強組千四衝得殿軍，已有起色。久休後第三仗，重返最佳路程而起用雷神，可像「精算齊同」般憑較佳體力而第二度贏四班賽。

　　「塑料喜」大前仗能在谷草一哩氣走其後輕勝三班賽之「肥仔威威」，回氣兩仗後如有特利前置之跑道形勢，有力爭大冷腳。

方駿暉
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