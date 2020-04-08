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﻿翠絲過兩關——競駿天驕強配添信心

2020-04-08 列印
　　 第三場「特駒聯盟」跑谷草千二曾兩度入腳，暫以此程演出最好，繼續報爭必想拼贏為止。上仗只衝回一席第五，原因是當晚的直路大利走內疊，此駒卻在外疊推進，惟追勢依然強勁，最終以不足一馬位見負，表現其實極佳。今次回配雷神兼排四檔，補中是理所當然，頭馬不二之選。

　　第五場「競駿天驕」在十一月驗出腳傷，休息至一月才復操，至今例課無缺，相信腳患已無大礙。臨近季尾才復出，相比對手賺了體力，對爭勝有極大幫助。上月初牠試谷閘走來有前有後，月尾再加一課泥閘，走勢亦非常出色，現況應無問題。今次由潘頓壓陣，令人更添信心，值得捧場。

珊翠絲
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