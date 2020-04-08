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﻿健談馬事——好鬥心點計都贏

2020-04-08 列印
　　第六場三班一千米。「奮鬥同心」只跑過一次谷草，還記得當晚臨場行圈情緒超急，之後兩仗再跑田草，同樣如此。經此輪連敗後，姚本輝諗計求變，想到上從化，期望帶來轉變，估唔到效果超好，縱使因隔十日再跑，無再北上，但今時唔同往日，臨場只要唔急，足以殺低今組對手。

　　第七場三班一六五○米。「好鬥心」上仗證明唔局限跑泥地，我向來對這類初跑谷草即上名馬，份外尊重。今晚縮程一哩仍屬射程，抽二檔，不必留太後，降低蝕形勢與步速的可能性，同場對手一係唔強，一係唔銳，以其目前戰鬥力，結合各項條件必夠贏！

子健
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