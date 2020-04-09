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﻿馬場浮世繪——利敬國易配馬兩W三Q

2020-04-09 列印
　　利敬國本周一突然無牌，所以昨晚的六匹座騎全部要換人，結果「競駿天驕」及「辣臣」贏馬，「快閃的」、「旅遊拿督」及「年年旺」跑第二，可見各駒都是有備而來，完全有心搏殺，利敬國呢鋪都算損失慘重！

馬場浮世繪
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