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﻿馬場浮世繪——薛恩贏又係熊破頭馬悶局

2020-04-09 列印
　　薛恩昨晚憑時廄「又係熊」取得今季第十場頭馬，而他對上一次進入凱旋門，已是三月一日的「開懷大少」，總算打破悶局。不過，騎者在昨日賽前總共跑了三十七席亞軍，搏殺手風明顯稍差，且看稍後如何。

馬場浮世繪
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