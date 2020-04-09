﻿史卓豐後上做騎師王

昨晚史卓豐憑丁廄「御風超影」及摩廄「辣臣」起孖，另加兩席亞軍，最終後上成為騎師王。其餘騎練榜首各人都有馬贏，分別是莫雷拉贏韋廄「富祿」，潘頓贏沈廄「競駿天驕」，姚本輝贏「全心全意」，呂健威贏「非凡品味」，各自瓜分一W。



昨晚史卓豐憑「御風超影」及「辣臣」起孖，最終更成為騎師王，前駒今仗爆冷開齋，練者丁冠豪指：「『御風超影』晨課表現一直不錯，但近兩仗演出卻令人失望，因此今次安排轉跑谷草一試。賽前我想此駒跟前跑，可是出閘後無馬放頭，所以史卓豐索性自行領放，結果就此放到，看馬兒今仗的表現，谷草性能頗佳，稍後應該繼續安排牠在此場地出擊。」



至於正爭奪冠軍練馬師寶座的姚本輝和呂健威，昨晚各自有馬贏，繼續保持一場頭馬的差距。姚本輝憑田泰安策騎的「全心全意」報捷，他表示：「『全心全意』今仗排外檔起步，本來形勢欠佳，幸好沿途有前置馬帶放，令牠走得輕鬆。其實我安排此駒跑一哩是嘗試性質，結果試出彩虹，看來除去眼罩的確有幫助。」



其餘莫雷拉和潘頓昨晚亦各贏一W，前者為「富祿」打開勝門，練者韋達說：「『富祿』來投後愈來愈成熟，情緒較前穩定得多，賽前我預期可以交出好表現，只是今仗排十二檔，令人無法對其機會抱太大信心，結果牠成功克服外檔，贏出在港首場頭馬。如今我能夠對此駒有更準確的評估，從而作出更適當部署，演出有望繼續進步。」



潘頓則為「競駿天驕」建功，練者沈集成指出：「『競駿天驕』近期試閘表現很不錯，今仗取勝關鍵是形勢有利內檔馬，而牠排在二檔，再者馬兒本身也有質素，最終贏馬可算合理。」



另一方面，由於日本前日頒布緊急狀態令，中央競馬會決定由本周末至下月六日緊急狀態令結束的一個月內閉門作賽，而為減少疫症傳播，騎師在每個周末只可在一個馬場出賽，不可以轉場。至於英國馬會則宣布，下月二日及三日在新市場馬場舉行的英國二千堅尼及一千堅尼，六月五日和六日舉行的橡樹大賽和葉森打吡，將在稍後英國恢復賽事時，另定日期舉行。同時雅士谷管理層亦宣布，就算英國復賽，六月十六至二十日舉行的皇家雅士谷賽期仍將閉門作賽，所有已購買入場劵的馬迷可獲退票。



此外，於周一突然被馬會撤銷牌照的利敬國，前日已與女友及孩子搬離沙田馬場騎師宿舍，轉往市區某酒店暫住，據悉他們已計畫返回祖家南非，但受目前新冠肺炎影響，離港航班有限，因此仍要逗留數天才能夠啟程。



記者：文傑、亨利