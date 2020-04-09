順理成章——鄭俊偉何良達標路艱

今個馬季已踏進季尾階段，未計昨夜成績，頭馬數字未達續牌標準的練馬師剩下容天鵬、葉楚航、高伯新、鄭俊偉和何良。由於前兩者可派馬到從化，所須達標頭馬數字要十八場，所以他們尚欠兩場頭馬才到安全線，而這個目標應不難達到。至於高伯新目前有十四場頭馬，要在馬季餘下日子多添兩捷預期也樂觀，單是一匹季內新星「福逸」已有望添勝仗，所以他也不用為續牌發愁。



鄭俊偉近幾季經常要趕尾班車，現時他仍欠六場頭馬，在餘下廿六個賽日要爭取足夠頭馬，確實刻不容緩。



過去多季季尾時，鄭俊偉往往邀得莫雷拉和潘頓為其戰馬執韁，贏得珍貴的頭馬達標，但今季形勢有所不同，因隨住利敬國被撤銷公司騎師牌照令騎師陣營出現緊絀情況，預期莫雷拉和潘頓更為搶手，鄭俊偉在調兵遣將上實要更花心思。



至於最令人感意外的是何良，過去他每季的成績均位處中游，但今季卻突然墮進谷底，早前更經歷一段長時期才能再報捷，目前他只有十場頭馬，距達標尚欠六場，護級之路嚴峻非常。



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