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﻿馬場浮世繪——賀銘年登場放眼長駐港

2020-04-10 列印
  從法國趕來香港以應付騎師不足的賀銘年，終於完成十四天的強制隔離期，周日起會上陣至馬季煞科。賀銘年昨晨正式開操，騎過多匹沈廄馬出試，包括周日有賽程的「最合拍」和「大俠士」，另曾與多位練馬師打過招呼，動態十分積極。他收操後表示在隔離期間，一直都有運動以保持個人狀態，目前最低造磅是一一八磅。

  八年前，賀銘年曾策騎「巴黎市郊」在沙田出戰香港盃，今次終於重遊舊地，除周日賽事獲九匹座騎，周三谷戰亦有不少座騎。他直言望能盡快交出好成績，而因在法國無合約纏身，倘在港成績良好，不排會長期留港發展。

馬場浮世繪
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