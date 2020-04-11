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﻿馬場浮世繪——黃嘉純加入馬會董事局

2020-04-11 列印
  香港馬會昨日宣布，黃嘉純先生獲選為馬會董事局成員，以填補年屆七十歲而退任的郭志桁先生騰出的空缺。黃嘉純先生於1988年成為馬會會員，並於2011年成為遴選會員。黃先生現為胡百全律師事務所的聯席主席。

  而為感謝郭志桁先生對馬會的卓越服務及貢獻，董事局已邀請郭先生為名譽董事。馬會同時宣布，陳南祿先生獲選為馬會副主席，接替退休的郭先生。

馬場浮世繪
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