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﻿馬場浮世繪——周俊樂已於昨日回港

2020-04-11 列印
  周俊樂在海外策騎一年之後，被馬會召回香港並獲牌照委員會簽發見習騎師牌照。據悉小周已於昨日回港，但根據目前香港防疫措施規定，他在抵埗後隨即要自我隔離十四日，之後才可以參加操馬及策騎出賽。馬會亦將在此段時間，決定周俊樂的導師人選。

馬場浮世繪
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