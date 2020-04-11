﻿正本開心毋懼外檔

史卓豐上周三憑「御風超影」和「辣臣」起孖，且連贏五個賽馬日，搏殺手風甚順。明日沙田賽事，他將策騎七駒出賽，其中時廄的「正本開心」早前連捷後，剛戰以短馬頭位僅負「莫浪求」得亞軍，史卓豐表示：「前日我過檔為『正本開心』考驗，馬兒走勢暢順，目前狀態仍在作戰水平，今仗繼續進攻最正宗的千四米，即使排十四檔，我有信心早段若找到遮擋便有機會再跑入三甲。」



此外，史卓豐表示丁廄的「歡樂好友」上場初出即跑第五，落後頭馬「北極星」三個馬位，而因為前駒是北半球馬，在上季拍賣會後，剛戰才首度登場，其表現已算是不差。「倘若當時直路早段找到空位，相信會走得更接近。我希望拼過一場後，馬兒的狀態及成熟程度會續有進步，今次再跑同程，對手實力並無加強，足以取勝。」史卓豐續說。



特約記者：文傑