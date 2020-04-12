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﻿勝在有方——超班福星今仗開勝門

2020-04-12 列印
　　「超班福星」上季尾於田草千八在場地和步速不利追下，以全場第二快末段衝得亞軍，已顯示合跑此程。早前打疊四仗於三項不同路程入Q，其中320場次谷草千八於彎位發力上前，本身頭千四米交出1分24秒76，仍能跟實力指標「紅麗舍」得平頭亞軍而僅輸給隔一仗可再勝之「全民佳知」，足證水準甚高。大前仗於田草千六遇偏慢步速，因取位際遇較差才被甚銳之「不羈的風」走脫，蹄下敗將「翠湖飛鷹」最近補中，確認常可交出三班中上級水準。最近兩仗取位欠順才敗，其中剛戰直路早段嚴重受阻，跟跑而回耗力不多。經兩仗回氣後休了五星期，起用善騎後勁之田泰安，跑對形勢當可開勝門。

　　「神龍駒」早前兩度氣走「福多寶」後，上到三班仍能勝，必可站穩此班，跑法夠機動，跑出水準有力出冷。「天外天」早前休夠即可第二度贏三班，重配贏馬拍檔郭能跑曾得1W2P之路程，可爭三甲。

方駿暉
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