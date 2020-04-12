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﻿翠絲過兩關——最合拍照辦煮碗

2020-04-12 列印
　　高伯新剛戰的「旅遊拿督」及「年年旺」均以頸位見負，若運氣好點已贏夠頭馬上岸了，不過以此廄兵力而言，實在不用為畢業證書發愁。今次賽事出馬六匹，頭馬希望會落在「事事亨通」身上。

　　第九場「事事亨通」來港前跑了十六仗，里程用得七七八八，若今季未能贏馬，留待下季更不樂觀。雷神今季與高伯新合作三次贏兩場，今次再騎伯廄馬，鬥志不用懷疑，一定會搏盡。

　　第十一場「最合拍」上次究竟是真的放不出，抑或騎師唔肯放，留待各位自己判斷。此駒今季連贏兩仗千四，水準絕無花假。大家若不善忘，應記得早前彭國年首日登場，便憑「快益善」替沈集成食尾胡。今次成哥改與新人賀銘年合作，「最合拍」隨時照辦煮碗。

珊翠絲
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