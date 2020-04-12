﻿翠絲過兩關——最合拍照辦煮碗

第九場「事事亨通」來港前跑了十六仗，里程用得七七八八，若今季未能贏馬，留待下季更不樂觀。雷神今季與高伯新合作三次贏兩場，今次再騎伯廄馬，鬥志不用懷疑，一定會搏盡。
第十一場「最合拍」上次究竟是真的放不出，抑或騎師唔肯放，留待各位自己判斷。此駒今季連贏兩仗千四，水準絕無花假。大家若不善忘，應記得早前彭國年首日登場，便憑「快益善」替沈集成食尾胡。今次成哥改與新人賀銘年合作，「最合拍」隨時照辦煮碗。
珊翠絲
疫情打擊各行各業，本港經濟陷入寒冬，市民、企業陷入水深火熱。為防社會爆發大裁員，特首林鄭月娥宣佈，推出第二輪防疫抗疫基金，總額達一千三百七十五億元，其中八百億元用於保就業，為各行業僱主補貼每名僱員五成...
2020-04-09
全球疫情大爆，除了政治上的口水戰不斷之外，各國的軍事上小動作亦頻頻發生。繼日前發生越南漁船進入西沙群島海域事件後，昨日日本第十一管區海上保安總部又指，四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）...
2020-04-09
全球爆疫，歐美的醫護都面臨防疫設備嚴重短缺問題，不但發生多宗懷疑因防疫設備短缺引起的醫護受感染個案，早前更有醫護確診後自殺以免傳染他人的事件，情況令人擔憂。 為此法國醫護人員集體發起拍裸照的抗議活動，他們只以一張寫着「赤裸對抗新冠病毒」字樣的紙張遮擋私隱部位，藉此批評應對醫護設備嚴重短缺不力。
2020-04-09
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城2座高層E室，面積582方呎，三房連套房間隔，原叫價870萬，經議價後以865萬成交，呎價14863元。據悉，原...
2020-04-09
投資者繼續對新冠肺炎疫情趨樂觀，利好美股表現，杜指開市一度升350點，收復23000大關，但隨後升幅收窄，截至昨晚11時，杜指升208點報22858點，納指升76點報7963點。歐洲股市疲軟，英、法、...
2020-04-09
新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府呼籲外出的市民要保持兩米社交距離，但熱刺領隊摩連奴周二涉嫌公然無視指引，被阿仙奴球迷拍得他跟中場尼當比利一起在公園做運動，同時同地翼衞賴恩施斯隆和中堅達雲臣山齊士亦並排跑步，大有操練意味，網民矢言狂人走灰色地帶。 鑑於疫情肆虐，英超比賽暫停，各隊禁止集訓。據政府指引，民眾每天仍可外出運動一次，只可個人進行，或與小部份家庭成員同行，而且人與人之間保持兩米距離。然而，摩連奴似乎走灰色地帶，周二率領球員操練。 熱刺撲火：積極跟進 事源一名阿仙奴球迷拍攝到身穿熱刺紫色訓練外套的狂人，在倫敦巴尼特區一個公園內，跟三人一起做運動，其中一人正是早前曾經被...
2020-04-09
最近本地日本中古二手車市場熾熱，大批上世紀九十年代好玩JDM日版跑車運抵本港，有價有市，當中兩款本田Type R備受追捧，包括Civic Type R EK9及Integra Type R DC2，真...
2020-04-09
無線「御用奸人」戴志偉上周被爆背妻偷食，連帶圈中歷代「渣男」也被翻舊帳，當中最令人印象深刻的必定是倪震，事關12年前，他背住周慧敏（Vivian）與內地女大生張茆於夜店舌戰，轟動全城！正當大家以為結婚...
2020-04-09
疫情打擊各行各業，政府為防出現裁員風潮，昨天公佈保就業計劃，破天荒投放八百億元，代僱主支付員工一半的月薪，上限九千元，為期半年，條件是僱主不裁員、不減薪和不停薪留職，以達至保就業效果。僱主是時候與員工同舟共濟，不能一邊收錢一邊苛待員工。 特首強調，僱主即時就不應減薪，因為代支薪的安排將於六月落實，及時雨快到，希望發揮挺勞資雙方作用。然而，總有小部份不良僱主會想方設法，把資助落袋，例如提前減薪，不過這種做法，或有反效果，若其他僱主循規蹈距，無良僱主必定會流失員工，到頭來業務失去競爭力，得不償失。不過，總會有人鑽空子，苛待員工，這方面需要僱員、工會和政府加強監察。 特首表明，為...
2020-04-09
今次橫睇掂睇，不少場次都有明顯的範圍，而且潘、莫、田這三位騎師榜三甲人馬都手執不少惡馬，博半冷W難度較高。 第十一場二班一四○○米。「輝煌星」前季一口氣取得三勝三位後，上季進入回氣期兼曾有傷患，乘機休養生息，到了今季明顯再踏上正軌。 論表現，「輝煌星」前仗以鼻位僅負跑第三一役，其實與其他上名馬一樣都是賺了快步速，表現不算太突出，不過蹄下敗將「馬友冠」接戰再出上名，則水準尚不算太差。反而上仗「輝煌星」雖然成績倒退，但在步速前半程極慢而尾兩段極快之下，轉彎走三疊且出彎前仍居尾二三，最後可造出全場第二快的尾八百米段速追回第五名，實際表現並不遜走位相若的季軍「飈驥」，若結合當日不利...
2020-04-12