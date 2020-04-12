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﻿健談馬事——喜氣綿綿終於開竅

2020-04-12 列印
　　第二場五班一千米。「喜氣綿綿」上仗跑泥地千二入Q，今次轉爭草地直路賽，確實有唔同。不過，四歲馬一旦開竅，隨時會有意想不到進步，此駒與前時最大唔同，在於無之前般重口，唔搶唔鬥，今次跑短二百，唔一定差過泥地，好過博同場幾隻不穩熱門。

　　第十一場二班千四米。「輝煌星」上仗出閘反應唔爽，令早段走位較預期稍後，蝕埋步速與走位，直路交到21秒9，全場最快末段都無用。呂健威針對此問題，埋門除安排牠兩課拍跳外，還再加一課草地細閘，做埋針對性工序，今次再落場，只要起步唔太慢，便唔會太蝕章，計狀態、計磅、計埋形勢，都唔輸蝕，博得過。

子健
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