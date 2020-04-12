﻿重點出擊——傲龍駒強組寶藏

今季總場次362已證實是極強組別，該賽頭馬「無敵勇士」及亞軍「行星夢」之後都各自多添一冠一亞，其餘的「開心人生」、「二話不說」、「年年豐收」及「眾歡笑」，優異成績也有目共睹。以筆者一貫選馬作風，同場的滄海遺珠當然不會錯過。



今次列陣第四場四班千二米的「傲龍駒」，正是於362強組跑得第六名，但苗禮德卻安排牠翌仗大幅增程跑千四，觀乎部署應尚在測試階段。細看440場次，賽事步速前後都正常，雖然牠負於頭馬「三圓䮭路」四個多身位，但末段未有被大幅拋離，且能與兩匹新近跑千四交出接近表現的「軍炮」及「勁力威龍」，只相差約一身位過終點，以初次增程而言，有此走勢已合格有餘。



今仗「傲龍駒」角逐田草千二米，雖然未有賽績根據，但參考其多匹在港同父馬，普遍都性賦早熟兼擅長此程，預料會較近仗跑千四更合適。



安西教練