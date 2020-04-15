﻿頭號目標——清福客觀因素好

曾在《星島馬訊》的專欄提過，選馬有時會遇上主觀判斷和客觀事實的矛盾，剛周日賽事又出現一新例。



「哈蝦王旺」上仗在464場次谷草一千米跑第四，事後除了證明賽事水準極高之外，在「濃有」升班再出都只僅敗之後，已確認在464場次當日走三疊應是不利，換言之，「哈蝦王旺」是蝕了偏差的高水準賽事出品，乃客觀事實。然而，此駒並無田草根據，而且周日一戰排三檔，若要稍留取遮擋的話，隨時全程走不利跑線，加上賽前操練不算積極，主觀判斷不似搏殺格，所以最終並無揀選。結果大家都知道了，「哈蝦王旺」陣上際遇比預期好，終於爆出冷W。



對與錯，雖然不能以單一例子一錘定音，但再三證明，實力馬若只因一些不確定的缺點而成冷，不宜輕棄。



第四場四班一二○○米。「清福」過往跑一千米的成績遠比千二米有根據，而且六歲馬今季表現亦稍遜預期，不排除已難復昔日勇，所以初看到牠報跑千二米時，第一個印象是「不像樣」。不過若回看此駒上仗在468場次角逐此程，正是與「哈蝦王旺」同晚，也是轉彎走了三四疊而所負接近，而且是在直路較利走中外疊衝刺之下，直路初再轉入中內疊不利跑線而有走勢，論跟進價值不會低於「哈蝦王旺」，若撇開對牠的一貫認知，而當牠是一匹新馬計，今仗絕對是爭勝馬。



到底今次是主觀靈驗，還是客觀再勝一場，當然要跑完才知，但「清福」今仗續配薛恩而同場不乏擔飛馬，估計臨場會有逾十倍分頭，受過「哈蝦王旺」的教訓後，起碼一注例飛不能慳。



仲達