﻿勝在有方——玩到贏憑新鮮感出冷

「玩到贏」外地五戰不勝有位，本屬演出準繩之自購馬。來港評七十分，於手法較緩進之鄭廄跟跑七場，前季尾轉投容廄。今季首仗於谷草千二切入內疊前置，雖然賺了偏慢步速，但能跟同樣在內疊跟前之「愛馬劍」單打獨鬥而拋離同樣賺形勢之「紅旺」和「全心全意」，以22秒96快末段將總時間拉快至比早三場之快步速頭馬「索先生」僅慢0.02秒，屬賽績優秀之頭馬，難怪蹄下敗將如「壽臣」、「善傳千里」和「大運舞台」等其後跑得好，水準至少值四班中上級。耗力後再出兩仗均排大外檔，仍能以快末段追近，確認仍未反彈完畢。今次隔兩個半月才再出，憑新鮮刺激應可再切入前置，交出季初水準可出冷。



「維港奔流」季初曾在三班此程強組得第五，跟眾多同父馬一樣合跑谷草。前仗於千四入位，今轉場遇對手大幅減弱，憑一檔之助可爭勝。



方駿暉